ليتك عربي.. خامنئي يتعهد بدعم أية دولة أو جماعة تقاتل اسرائيل

اعتبر مرشد الثورة الاسلامية في ايران، السيد علي خامنئي أن الحديث عن زوال إسرائيل لا يعني زوال اليهود.

وفي تغريدة له على “تويتر”، أمس قال “إن محو دولة إسرائيل لا يعني محو اليهود” مضيفاً: “نحن لا شأن لنا بالشعب اليهودي.. محو إسرائيل يعني أن يختار المسلمون والمسيحيون واليهود الفلسطينيون حكومتهم بأنفسهم، وأن يطردوا الغرباء والأوباش أمثال نتنياهو”.

واوضح قائلا: “هذا معنى محو إسرائيل، وهذا ما سيحصل”.

وأكد خامنئي أن بلاده “ستساعد وتدعم أية دولة أو أية جماعة في أي مكان تعارض وتقاتل الكيان الصهيوني، ولن نتردد في قول ذلك”.