عجلون تسير طائرة درون لمراقبة الحرائق والاعتداءات على الاحراج

وزير الصحة يعلن اليوم الخميس شفاء 11 حالة مقابل تسجيل 12 إصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن إلى 684 اصابة
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