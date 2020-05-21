السلطة الفلسطينية ترفض استلام شحنة المساعدات الطبية الإماراتية لانها تمت بالتنسيق مع اسرائيل وحدها وشكّلت جسراً للتطبيع معها
أهم العناوين
جرينتش+2 11:54
ردود الفعل الرسمية العربية الانهزامية على نوايا إسرائيل بضم المستوطنات والأغوار

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني