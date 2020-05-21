حاجز للجيش السوري يعترض رتلاً أميركياً في ريف الحسكة ويجبره على المغادرة والعودة من حيث اتى/ فيديو

اعترض حاجز للجيش العربي السوري رتلاً لآليات عسكرية للقوات الأميركية المتواجدة في شمال شرق البلاد، مجبراً الدورية الأميركية على المغادرة.

وكالة “سانا” السورية قالت إن حاجز الجيش السوري اعترض قوات الاحتلال الأمريكي وأجبرها على العودة بريف تل تمر شمال غرب الحسكة،

وأضافت : بأن عناصر الحاجز اعترضوا رتل آليات للاحتلال الأمريكي ومنعوه من المرور باتجاه قرية أم الخير بريف ناحية تل تمر الغربي شمال غرب الحسكة، وأجبروه على العودة باتجاه قواعده غير الشرعية.

وهذه ليست المرة الأولى التي يعترض فيها الجيش السوري ويمنع مرور أرتال أميركية، كما ان أهالي القرى والبلدات السورية يعترضون باستمرار قوات الاحتلال الأميركي، أثناء محاولتها التحرك بين القرى والبلدات بالقرب من مناطق انتشارها، ويعمدون الى رشقها بالحجارة، وسط هتافات تؤكد رفضهم لوجود قوات الاحتلال الأمريكي على أراضيهم.