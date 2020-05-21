السلطة الفلسطينية ترفض استلام شحنة المساعدات الطبية الإماراتية لانها تمت بالتنسيق مع اسرائيل وحدها وشكّلت جسراً للتطبيع معها
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جرينتش+2 11:54
حاجز للجيش السوري يعترض رتلاً أميركياً في ريف الحسكة ويجبره على المغادرة والعودة من حيث اتى/ فيديو

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