السماح للاردنيين في الخارج بالعودة عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية.



قال وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة إن الحكومة تابعت بعض الاستفسارات والملاحظات حول العودة للعمل بعد انتهاء عطلة عيد الفطر السعيد، وستكون ساعات العمل من 8 والنصف صباحا وحتى الثالثة والنصف مساء، مع منح الوزير المختص الحق بتغيير ساعات العمل.

وأضاف، خلال ايجاز صحفي اليوم الخميس، أنه في ظل عدم وضوح موعد عودة الحضانات للعمل سمح للعاملات في القطاع العام العمل عن بعد.

وبين أن فرض الحظر الشامل خلال أيام عيد الفطر السعيد، كان اضطراريا في ضوء تطورات الوضع الوبائي في المملكة وارتفاع عدد الاصابات بشكل ملحوظ، اضافة لمطالبات المواطنين بتمديد اجراءات الحظر خلال العيد.

وأشار إلى أن الحكومة كانت تأمل أن يفرح المواطنون بالعيد ولكن المؤشرات الوبائية خلال الأيام الماضية لم تكن مريحة، وأعداد الاصابات المتزايدة تتطلب تشديد الاجراءات مرة أخرى.

وأكد أن حظر التجول الشامل سيتم فرضه بين فترة وأخرى وبما يمكن فرق التقصي الوبائي من تنفيذ الفحوصات المبرمجة والعشوائية.

وشدد على أن تعديل الاجراءات يتم بواسطة التغذية الراجعة من الميدان، وكان قرار حظر التجول الشامل بالعيد نتيجة تحديث قراءات الحكومة لسيناريوهات وتطورات الحالة الوبائية في الأردن، داعيا لاتخاذ أساليب الوقاية عند الذهاب للاسواق، فقد لمست الحكومة مخالفات كثيرة خلال السماح بالتجول ليل الأربعاء.

وعن عودة الأردنيين من الخارج، قال إن حوالي 7 آلاف أردني عاد من الخارج وهم يخضعون للحجر الصحي حالياً، وستبدأ المرحلة الثالثة بعد عيد الفطر وتشمل دولا اضافية، ولن يترك الأردن أي مواطن تقطعت به السبل في الخارج، وسيتم السماح بالعودة عبر المنافذ البرية والبحرية اضافة للجوية.

وأعلن أن وزارة الخارجية ستعيد تفعيل المنصة الالكترونية للتسجيل يوم الأحد المقبل، ويشمل أبناء الأردنيات وحملة الجوازات المؤقتة.