وفقا لاذاعة العدو.. إصابة مواطن أردني برصاص الجيش الاسرائيلي على الحدود المشتركة قرب الباقورة



طبريا: أصيب مواطن أردني بجراح متوسطة إثر تعرضه لإطلاق نار في منطقة سمخ جنوبي بحيرة طبرية عند الحدود الأردنية – الإسرائيلية. كما شب حريق في المكان.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية، أن قوة من الشرطة الإسرائيلية أطلقت النار على المواطن الأردني (49 عاما) في منطقة الباقورة، وزعمت أنه كان يحاول تهريب أسلحة من الأردن إلى إسرائيل.

ونُقل المواطن الأردني الجريح إلى مستشفى بورية قرب طبرية، حيث وُصفت إصابته بالمتوسطة. وشب الحريق في أعقاب إطلاق جيش الاحتلال قذائف إضاءة.

وانسحبت إسرائيل من الباقورة في تشرين الثاني – نوفمبر الماضي، وذلك بموجب قرار الحكومة الأردنية بعدم تمديد اتفاقية استئجار الباقورة والغمر، واستعادتهما، بعد أن استأجرتهما إسرائيل بموجب اتفاقية سلام بين الجانبين، في عام 1994. كما انسحبت من منطقة الغمر، نهاية نيسان – أبريل الماضي.