وزير الصحة يعلن اليوم الاربعاء تسجيل 23 إصابة جديدة بالكورونا بينها 7 من عائلة واحدة ليرتفع العدد الكلي في الاردن إلى 672 اصابة

أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر، اليوم الاربعاء، تسجيل (23) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي الحالات المسجلة (672) بمن فيهم المتعافين والمتوفين.

وقال جابر، في إيجاز صحفي بالمركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن الحالات توعت كالآتي: حالتان في محافظة المفرق يتم استقصاء سبب الاصابة والمخالطين لهم، و7 حالات لسائقي شاحنات 3 منهم أردنيين، و7 حالات من عائلة واحدة مخالطة لسائق شاحنة في عمان من منطقة تم الحجر عليها قبل 4 أيام، وحالة لمصابة قادمة من السعودية مخالطة لابنها المصاب في السعودية وتم تحويلها للمستشفى، وحالتين من محافظة إربد واحدة لسائق شاحنة دخل قبل تطبيق الحجر الصحي على سائقي الشاحنات، وحالة مرتبطة بسائق شاحنة الخناصري في الزرقاء لزوجة أحد المصابين وهو من الدرجة الثالثة من المخالطين لسائق شاحنة الخناصري، وتم تسجيل 3 حالات من المحجور عليهم في فنادق العاصمة.

وقال جابر كنت دائما أنقل الطمأنينة لكن اليوم هناك 4 محافظات سجل بها اصابات، والعيد قادم وتزداد به الزيارات وهو فرحة لا نريد أن يكون هناك حزن به، لذلك قمت بالتنسيب لمجلس الوزراء بأن يكون هناك اغلاق كامل لمدة 3 أيام.