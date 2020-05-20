وزير الصحة يعلن اليوم الاربعاء تسجيل 23 إصابة جديدة بالكورونا بينها 7 من عائلة واحدة ليرتفع العدد الكلي في الاردن إلى 672 اصابة
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زياد النخالة: جاهزون لجهاد طويل محكوم لنا فيه بالنصر/ فيديو

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