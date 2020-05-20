حزب العمل الإسلامي يناشد وزير الأوقاف تقديم اقتراح بفتح المساجد



طالب حزب جبهة العمل الإسلامي وزارة الأوقاف بتقديم مقترح لفتح المساجد، في ظل ما وصفه الحزب بالتوجه المحلي والدولي بالتكيف مع وباء كورونا، وتصريحات وزير الصحة حول بحث لجنة الأوبئة مقترحات لفتح المقاهي والنوادي الرياضية، وتصريح الناطق الإعلامي بإسم لجنة الأوبئة بعدم تسلم اللجنة اي مشروع لإعادة فتح المساجد.

وقال الأمين العام لحزب جبهة العمل الإسلامي، المهندس مراد العضايلة في مذكرة وجهها لوزير الأوقاف: “لعلمنا بغيرتكم على بيوت الله وإقامة شعائر الله عز وجل، وحرصكم على ان تكون بيوت الله سبحانه وتعالى وعمارها نموذجا في تطبيق الإجراءات الصحية، نتمنى عليكم تقديم مقترح لفتح المساجد”.