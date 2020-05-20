الأحزاب القومية واليسارية تطالب الحكومة بصرف دعم الخبز لمستحقيه

طالب ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية الحكومة بصرف دعم الخبز لمستحقيه، وأن لا تكون جائحة “كورونا” هي الذريعة للتهرب من هذا الاستحقاق على حساب الفقراء والشغيلة،

وقال الائتلاف، في بيان اصدرة اليوم وجمل توقيع د. سعيد ذياب: كان من المفترض أن تقوم الحكومة بصرف دعم الخبز للمستحقين، والذين هم بأمس الحاجة لهذا الدعم في ظل ما تركته جائحة “كورونا” من نتائج صعبة على الشرائح الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود من شعبنا والمتعطلين والذين فقدو فرص عملهم، لكن الحكومة حتى الآن لم تحسم قرارها وتركت هذا الموضوع للتفسيرات والاجتهادات، وآخرها كان ما أدلت به وزيرة الشؤون الاجتماعية بأنه ربما لا تكون الحكومة قادرة على صرف دعم الخبز هذا العام بسبب الأوضاع التي نمر بها.

واضاف: إننا في ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية نطالب الحكومة بصرف دعم الخبز لمستحقيه، وأن لا تكون جائحة “كورونا” هي الذريعة للتهرب من هذا الاستحقاق على حساب الفقراء والشغيلة من أبناء شعبنا، وعلى الحكومة البحث عن وسائل آخرى تشكل مصادر للدخل وفي مقدمتها حل الهيئات المستقلة، وفتح ملفات الفساد والكبرى منها بشكل خاص.

د.سعيد ذياب الناطق الرسمي باسم

ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية