أجواء حارة وجافة اليوم وغدا وانخفاض الحرارة الجمعة

تبقى الأجواء اليوم الأربعاء حارة وجافة في المرتفعات الجبلية، وحارة جدا في باقي المناطق، ومغبرة على فترات في مناطق عدة من المملكة خاصة في جنوب وشرق المملكة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، بينما تكون الأجواء ليلا معتدلة الحرارة في المرتفعات الجبلية، وحارة نسبيا في باقي المناطق.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، يطرأ ارتفاع طفيف على الحرارة غدا مع بقاء الأجواء حارة وجافة في المرتفعات الجبلية، وحارة جدا في باقي المناطق، مع ظهور غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات تؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وتنخفض درجات الحرارة بشكل طفيف الجمعة مع بقاء الأجواء جافة وحارة في المرتفعات الجبلية، وحارة جدا في باقي المناطق، وتظهر غيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 38 – 22 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية 35 – 20، وفي مرتفعات الشراة 32 – 17، وفي مناطق البادية 39 – 24، وفي مناطق السهول 37 – 23، وفي الأغوار الشمالية 44 – 25، والأغوار الجنوبية 45 – 28، والبحر الميت 44 – 27، وخليج العقبة 43 – 27 درجة مئوية.