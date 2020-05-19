محمد رمضان يكشف سباب صعوبة التمثيل مع عادل إمام

قال الفنان المصري محمد رمضان، إنه يحب الفنان عادل إمام، ويحترمه وإن له مكانة لديه، ولكن اجتماعهما في عمل فني واحد أمر صعب.

وأكد، في تصريحاته صحفية، أنه يتمنى أن يمثل أمامه ولو مشهد ضيف شرف قائلا: “بعد مسلسل الأسطورة كلمت محمد إمام وقولته متحرمنيش أنه يبقى في تاريخي اني وقفت مشهد حتى واحد قدام عادل إمام”.

وأشار رمضان إلى أن هناك صعوبة في أن يجتمعان بعمل واحد قائلا: “طبعا إنتاجيا الموضوع صعب جدا، اي منتج سيدفع له ويدفع لي الأجر.. ممكن بعد كدة مش هيلاقي يعيش”.

وبسؤاله عن فكرة وجود عادل إمام كضيف شرف في عمل ل، قال: “لا طبعا مستحيل .. الصغير هو اللي يروح للكبير”.