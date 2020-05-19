لجنة الأوبئة تدرس إمكانية اجراء فحوصات كورونا للوافدين من الخارج داخل المطار وتزويدهم باساور الكترونية لتتبع المحجورين منزليا

صرح الناطق باسم اللجنة الوطنية للأوبئة، الدكتور نذير عبيدات، اليوم الثلاثاء، إن اللجنة قد أوصت بدراسة إمكانية عمل الفحوصات المخبرية لفيروس كورونا المستجد في المطار للمغتربين والعائدين من الخارج إن سمحت الظروف اللوجستية بذلك.

وأضاف يقول لقناة “المملكة”: “تم طرح موضوع إجراء الفحوصات المخبرية (بي سي آر) للعائدين من الخارج مباشرة بعد الوصول إلى المطار، وسيتم دراسة الإمكانات اللوجستية لذلك”.

وأوضح عبيدات أن “اللجنة أوصت بزيادة القدرة الاستيعابية للمختبرات ليتسنى ظهور نتائج فحص فيروس كورونا بأسرع وقت، وفق الظروف اللوجستية الممكنة”.

وأشار الناطق باسم اللجنة الوطنية الى أن الأساور الإلكترونية التي ستكون جاهزة قريباً، تهدف إلى تتبع المحجورين منزلياً، وستكون عملية المراقبة من قبل وزارة الصحة.

وستبدأ المرحلة الثالثة من خطة إعادة الطلبة الأردنيين ومن تقطعت بهم السبل في الخارج في 28 أيار/مايو الحالي، وفق مدير خلية إدارة أزمة كورونا، العميد الركن مازن الفراية.

وقال الفراية لـ “المملكة” في وقت سابق، إن “المرحلة القادمة بعد 28 من الشهر الحالي، تستهدف نحو 3000 شخص في منطقة البحر الميت، بعد فك الحجر عن الموجودين حاليا وتطهير وتعقيم الفنادق والكرفانات، وبالتالي الاستعداد لنقل الدفعة المقبلة”.