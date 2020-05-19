لجنة الأوبئة تدرس إمكانية اجراء فحوصات كورونا للوافدين من الخارج داخل المطار وتزويدهم باساور الكترونية لتتبع المحجورين منزليا
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جرينتش+2 11:42
لجنة الأوبئة تدرس إمكانية اجراء فحوصات كورونا للوافدين من الخارج داخل المطار وتزويدهم باساور الكترونية لتتبع المحجورين منزليا

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