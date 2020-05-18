مقتل شخص طعنا شرقي عمان والقبض على الجاني فجر اليوم

عمان 18 أيار (بترا) – ألقى الأمن العام القبض على شخص قام بطعن شخص آخر شرقي عمان ما أدى إلى وفاته.

وقال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان بلاغا ورد فجر اليوم الاثنين لمديرية شرطة شرق عمان بتعرض احد الاشخاص للطعن من قبل اخر ما ادى الى وفاته.

واضاف انه تم التحرك على الفور للمكان وجرى ضبط الشخص بمساعدة المواطنين المتواجدين بالمكانن وبوشرت التحقيقات.

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