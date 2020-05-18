مجلس الوزراء يقرر صرف مكافآت شهرية للكوادر الصحية

أكّد وزير الصحّة الدكتور سعد جابر أن مجلس الوزراء اتخذ قراراً قبل أسابيع بصرف مكافآت شهرية للكوادر الصحية لقاء عملهم الدؤوب وجهودهم الجبارة التي هي محط فخر واعتزاز كل أردني، خلال هذه الفترة الدقيقة التي يمرّ بها الوطن، شأنه شأن جميع دول العالم.

وشدّد جابر في تصريحات صحفية صباح اليوم على أنّ الحكومة تعطي الملف الصحي الأولوية القصوى وتدعم الجهود الاستثنائيّة التي تبذلها الكوادر الطبية والتمريضيّة، وهي بمثابة خط الدفاع الأول في المعركة التي نخوضها ضدّ وباء كورونا، والأساس في حماية صحّة أبناء الوطن والحفاظ على سلامتهم كأولى الأولويات التي يوجّهنا إليها جلالة الملك دائماً.

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