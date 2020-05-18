خلية الأزمة تناقش موضوع عودة عمل الموظفين بعد العيد

قال وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة، خلال ايجاز صحفي عقد في المركز الوطني لادارة الازمات اليوم الاثنين، ان خليّة الأزمة قد عقدت اجتماعاً، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، لمناقشة أبرز التحدّيات التي تواجه مختلف القطاعات، والتوجّهات المستقبليّة في ظلّ استمرار جائحة كورونا.

وأضاف يقول ان الاجتماع قد ناقش موضوع عودة عمل موظفي القطاع العام بعد عطلة عيد الفطر السعيد، ومستجدّات العمل في موقع الحجر الصحّي لسائقي الشاحنات على حدود العمري، وزيادة فاعليّة النقل التبادلي بالمناولة (Back to back)، والمرحلة الثالثة من عودة الأردنيين في الخارج.

كما تمّت خلال الاجتماع مناقشة المؤشّرات التي يمكن اعتمادها لإعادة فتح القطاعات المغلقة حتى الآن، مع التأكيد على أنّ ذلك يعتمد بشكل رئيس على تطوّرات الوضع الوبائي.

وأكد على أنّ الحكومة تولي القطاع الصحّي، والكوادر الطبيّة والتمريضيّة جلّ الرعاية والاهتمام، وتحرص بشكل كبير على دعمهم وتمكينهم من أداء واجبهم النبيل خلال هذه الأزمة، وعدم المساس بقوتهم أو مستوى معيشتهم.

وتابع “بناء على ذلك، أصدر مجلس الوزراء قبل أسابيع قراراً بصرف مكافآت شهرية للكوادر الصحيّة، لقاء عملهم الدؤوب وجهودهم الكبيرة التي هي بمثابة خطّ الدفاع الأوّل في ظلّ هذه الجائحة، لحماية الوطن والمواطنين”.

ووأكد أنّ قرار صرف مكافآت شهريّة للعاملين في القطاع الصحّي خلال أزمة كورونا ليس جديداً، بل تمّ اتخاذه بتاريخ 2 شباط 2020م، بموافقة دولة رئيس الوزراء، وبناء على تنسيب معالي وزير الصحّة، مع التأكيد على استمرار صرف هذه المكافآت شهريّاً لحين انتهاء الوباء.