الصيف يصادر على الربيع.. أجواء جافة ولاهبة لثلاثة أيام

تكون الأجواء اليوم الاثنين جافة وحارة في المرتفعات الجبلية، وحارة جدا في باقي المناطق، وتظهر الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، مع فرصة في ساعات النهار لسقوط زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية، قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات قد تثير الغبار في مناطق البادية.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تبقى الأجواء غدا جافة وحارة في المرتفعات الجبلية، وحارة جدا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات تؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة، مما يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

وتستمر الأجواء الأربعاء جافة وحارة في المرتفعات الجبلية، وحارة جدا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 38 – 23 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية ومرتفعات الشراة 34 – 21، وفي مناطق البادية 40 – 25، وفي مناطق السهول 38 – 24، وفي الأغوار الشمالية 44 – 26، والأغوار الجنوبية 44 – 28، والبحر الميت 45 – 29، وخليج العقبة 44 – 29 درجة مئوية.