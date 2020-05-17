بينما يستعد نتنياهو لابتلاع الغور والستوطنات.. امن السلطة يعتقل 3 شبان اعدوا لعمليات فدائية ضد جنود اسرائيليين
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جرينتش+2 02:24
“هارتس” تكشف ان الأردن نقل لجهاز الأمن الإسرائيلي وغانتس تحذيرات “شديدة للغاية” من عواقب الضم

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