نتنياهو يعرض تشكيلة حكومته على الكنيست، ويعلن عزمه على “فرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة”

بعد ازمة سياسية دامت نحو 500 يوم وتخللتها ثلاث معارك انتخابات، عرض بنيامين نتنياهو، اليوم الاحد، الحكومة الخامسة والثلاثين للدولة .واكد انها ستخدم جميع مواطني إسرائيل يهود وغير اليهود، وانها ارخص من الذهاب الى معركة انتخابية رابعة معربا عن أمله في ان ينضم حزب يامينا اليها .

وأوضح نتنياهو انه حان الوقت لفرض السيادة الإسرائيلية على يهودا والسامرة، مشددا على ان هذه الخطوة لن تبعد السلام بل العكس هو الصحيح .

وأضاف أن مئات الاف سكان المنطقة اليهود سيبقون في تجمعاتهم السكنية وان الأوان لان يعترف بذلك جيراننا الفلسطينيون والنواب.

وقاطعت المعارضة كلمة رئيس الوزراء عدة مرات ،وتم اخراج النائبين عن القائمة المشتركة يوسف جبارين وسامي أبو شحادة من القاعة .

وفي خطابه، دافع رئيس كاحول لافان بيني غانتس عن قراره الانضمام الى الحكومة قائلا ان البديل كان يمكن ان يكون نوعا من الحرب الأهلية.

وأضاف انه حان الوقت لوقف عهد التحريض والانشقاق والبدء بعهد الوحدة والمصالحة وراب الصدوعات بين صفوف الشعبن واضاف ان تشكيل الحكومة الجديدة منع التقاطب والتدهور حول نوع من الحرب الاهلية كما قال .

ومن جهته رأى رئيس المعارضة يائير لابيد ان الكنيست فقدت اليوم بشكل نهائي ثقة المواطنين بها، وان وباء الكورونا ما هو الا ذريعة لما وصفه بحفل فاسد على حساب دافعي الضرائب.

وأضاف ان عدد الوزراء ونوابهم يزيد عن عدد مرضى الكورونا الخاضعين للتنفس الصناعي / كما انتقد زميليه في السابق غانتس واشكنازي اللذين استسلما، على حد تعبيره، لمتهم بثلاث جرائم فساد خطيرة.