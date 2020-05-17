 عاصى الحلانى يطلق دعاء «يا سامعًا» في الاواخر من رمضان/ فيديو

قبل أيام من انتهاء شهر رمضان المبارك، طرح النجم اللبنانى عاصى الحلانى دعاء “يا سامعًا”، وهو من كلمات الشاعر اللبنانى نزار فرنسيس، وأطلقت “روتانا” الدعاء عبر قناتها على يوتيوب.

من ناحية أخرى يحصد عاصى الحلانى فى الفترة الراهنة نجاح أغنيته الجديدة “بعشقك”، التى طرحها منذ أيام عبر المتاجر الموسيقية الكبرى. وحقق كليب الأغنية أكثر من مليونى مشاهدة بعد أسبوع واحد فقط على إطلاقه عبر قناة روتانا على يويتوب.

أغنية “بعشقك”، من كلمات إيهاب عبد العظيم وألحان محمد عبيه وتوزيع طونى سابا، أمّا الكليب فهو من إخراج أحمد المنجد، وتم تصويره فى منزل عاصى الحلانى خلال فترة الحجر المنزلى مؤخرًا.