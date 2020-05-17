بينما يستعد نتنياهو لابتلاع الغور والستوطنات.. امن السلطة يعتقل 3 شبان اعدوا لعمليات فدائية ضد جنود اسرائيليين
أهم العناوين
جرينتش+2 02:24
“حرب المحاصيل”.. الاحتلال التركي واتباعه من عصابات المسلحين يشعلون النيران في حقول القمح والشعير شرق سورية

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني