اياد علاوي يثمن ويؤيد الرفض الفلسطيني والاردني لجريمة الضم

ثمن زعيم ائتلاف الوطنية العراقية، الدكتور اياد علاوي، موقف كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس (ابو مازن) وجلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك المملكة الاردنية الهاشمية في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، ورفض المخططات الاسرائيلية في ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية، معتبرين ان ذلك “خط الصد الاول في الدفاع عن الاقصى الشريف”.

واكد علاوي، في بيان صحفي، ان جلالة الملك عبدالله الثاني كان له على الدوام موقف قوي بدعوته الى حل عادل وشامل ودائم بتحقيق مبدأ الدولتين، باعتباره ضمانا لاستمرار عملية السلام.

كما اوضح الدكتور علاوي ان تحذير القائدين من زيادة الفوضى والتطرف في المنطقة، يعكس رؤية وطنية وموقفاً ثابتا للاردن وفلسطين برفض اي خطوة تقوض الامن والاستقرار في المنطقة، مشددا على ان حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة، وداعياً الامم المتحدة والاتحاد الاوربي وجامعة الدول العربية الى موقف حازم تجاه تلك المخططات الاستيطانية.

المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي