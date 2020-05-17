المعونة الوطنية: بطاقات المنتفعين المنتهية سارية حتى نهاية أيار الحالي

أعلن صندوق المعونة الوطنية أن جميع بطاقات المنتفعين من المعونة الشهرية المتكررة المنتهية الصلاحية تعتبر سارية المفعول حتى نهاية شهر أيار الحالي.

وقال مدير عام الصندوق عمر المشاقبة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن المنتفع من المعونة الشهرية المتكررة المنتهية بطاقته، يستطيع استلام معونته المالية عن الشهر الحالي.

وبين المشاقبة ان الصندوق سيعلن عن آلية تجديد البطاقات بعد عطلة عيد الفطر، مشيرا إلى أن عدد الأسر المنتفعة من المعونة المالية الشهرية المتكررة نحو 105 آلاف أسرة، تتجاوز تكلفتها الشهرية تسعة ملايين دينار.

وأضاف إن صرف رواتب المنتفعين للشهر الحالي سيبدأ يوم الاثنين المقبل من مكاتب صندوق البريد، داعيا الى التقيد بوسائل الحماية الصحية كارتداء القفازات والكمامات والتقيد بمسافات التباعد بين المراجعين، استنادا لأمر الدفاع رقم 11.

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