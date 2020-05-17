إخماد 174 حريقا بالاعشاب والاشجار في الـ 24 ساعة الماضية

وزير الصحة يعلن اليوم الاحد شفاء 4 حالات مقابل تسجيل 6 إصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن إلى 613 اصابة
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