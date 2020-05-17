إخماد 174 حريقا بالاعشاب والاشجار في الـ 24 ساعة الماضية

أخمدت فرق الإطفاء في مديرية الدفاع المدني أكثر من 174 حريقا مختلفا خلال 24 ساعة الماضية من أعشاب جافة وأشجار حرجية وأشجار مثمرة في مختلف محافظات المملكة.

وحسب بيان لمديرية الأمن العام، فقد بلغت المساحة الكلية لحرائق الغطاء النباتي حوالي 2000 دونم، واحتاجت هذه الحرائق إلى جهود مضنية من مرتبات الدفاع المدني تكللت بإخماد جميع هذه الحرائق.

ودعت مديرية الدفاع المدني المواطنين إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر وعدم إشعال النار بالقرب من الأعشاب الجافة خوفاً من امتدادها وعدم القدرة على السيطرة عليها.

مشاركة 0 مشاركة مشاركة