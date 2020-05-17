أجواء جافة وحارة اليوم وفرصة لزخات مطرية مساء في الجنوب

يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة اليوم الأحد، لتسجل أعلى من معدلاتها السنوية بحوالي 9 إلى 10 درجات مئوية، وتكون الأجواء جافة وحارة في المرتفعات الجبلية، وحارة جدا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية.

وبحسب تقرير دائرة الأرصاد الجوية، تتهيأ الفرصة في ساعات المساء لسقوط زخات خفيفة ومتفرقة من المطر في أقصى جنوب المملكة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات.

وتبقى الأجواء غدا جافة وحارة في المرتفعات الجبلية، وحارة جدا في باقي المناطق، مع ظهور الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وهنالك فرصة في ساعات المساء لسقوط زخات متفرقة من المطر في أجزاء من المناطق الجنوبية قد يصحبها الرعد أحيانا، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات تؤدي إلى إثارة الغبار في مناطق البادية.

وتستمر الأجواء، الثلاثاء، جافة وحارة في المرتفعات الجبلية، وحارة جدا في باقي المناطق، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط على فترات تؤدي إلى إثارة الغبار خاصة في جنوب وشرق المملكة، ما يؤدي إلى تدني في مدى الرؤية الأفقية، تتحول بعد الظهر إلى شمالية غربية.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 38 – 23، وفي المرتفعات الشمالية 34 – 21، وفي مرتفعات الشراة 34 – 21، وفي مناطق البادية 41 – 25، وفي مناطق السهول 38 – 24، وفي الأغوار الشمالية 44 – 28، وفي الأغوار الجنوبية 45 – 31، وفي البحر الميت 45 – 30، وفي خليج العقبة 44 – 30 درجة مئوية.

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