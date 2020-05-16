وصول رحلات طلبة ومواطنين أردنيين عائدين من الخارج

وصلت مطار الملكة علياء الدولي، اليوم السبت أولى رحلات الدفعة الثانية من المرحلة الثانية، من العاصمة المصرية القاهرة، على متنها طلبة أردنيين ومن تقطعت بهم السبل في الخارج، بحسب مراسل المملكة.

وبدأت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة المطار إجراءات استقبال الطلبة الأردنيين ومن تقطعت بهم السبل في الخارج، حسب التعليمات الصادرة من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وذلك لضمان سلامة المسافرين القادمين وأهاليهم ضمن الإجراءات الصحية والطبية المتبعة.

ويصل اليوم 6 رحلات على متنها أردنيين، القاهرة الساعة 1:30 ظهرا، الرياض الساعة 3:45 ظهرا، أبو ظبي الساعة 5:30 عصرا، باريس الساعة 10:30 ليلا، كوالالمبور الساعة 12:15 فجر الاحد، شيكاغو الساعة 3:15 فجر الاحد.

وقال مدير أمن وحماية المطارات العميد الركن خالد الشنتير: “بدأنا تنفيذ المرحلة الثانية من خطة إخلاء القادمين إلى مطار الملكة علياء، وتشمل المرحلة الثانية إعادة المسافرين من 12 دولة، حيث وصل، الجمعة، رحلات من “القاهرة، جدة، دبي، اسطنبول، جدة، لندن”.

وتستقبل الفرق الطبية المختصة المسافرين فور وصولهم المطار لإجراء الفحوصات الطبية والاحترازية لكل مسافر، وتعقيم وتطهير المسافرين وأمتعتهم الشخصية، ثم تبدأ عملية توزيع المسافرين على الحافلات المخصصة لعملية نقلهم لفنادق الحجر الصحي التي أعدت مسبقاً لغايات توفير البيئة الصحية المناسبة حسب التعليمات الصادرة من وزارة الصحة.