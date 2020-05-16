وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 3 حالات مقابل تسجيل 11 إصابة جديدة بالكورونا قادمة من الخارج ليرتفع العدد الكلي بالاردن إلى 607

عمان 16 أيار (بترا)- أعلنت وزارة الصحة أنه لم تُسجّل أيّ إصابة بفيروس كورونا المستجدّ داخل المملكة، اليوم السبت، في حين سُجلت 11 إصابة قادمة من الخارج، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 607.

وبحسب الموجز الإعلامي الصادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، فقد توزعت الحالات الإحدى عشرة القادمة من الخارج على النحو الآتي: حالة لمواطن أردني من بين العائدين من الخارج قادم من مدينة دبيّ ، و10 حالات إصابة لسائقي شاحنات قادمين عبر حدود العمري، منهم 5 أردنيين، و5 من جنسيّات غير أردنيّة تمّ التعامل معهم وفق البروتوكول المتّبع.

كما سُجل – بحسب الموجز- 3 حالات شفاء في مستشفى الأمير حمزة اليوم، ليبقى عدد الحالات المصابة قيد العلاج 132 حالة ، منها 54 حالة في مستشفى الملك المؤسّس عبدالله الجامعي، و50 حالة في مستشفى الأمير حمزة، و28 حالة في مستشفى الملك علياء.

واشار إلى إجراء (3993) فحصاً مخبريّاً اليوم، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت منذ بدء الوباء وحتى الآن 140222 فحصاً.

ولفت الموجز الإعلامي إلى استمرارّ عمليّة تسيير الرحلات الجويّة المخصّصة للأردنيين الذين تقطّعت بهم السبل والطلبة في الخارج لليوم الثاني على التوالي، ضمن المرحلة الثانية من خطّة عودتهم، وسيتمّ الإعلان عن تفاصيل المرحلة الثالثة خلال الأيّام المقبلة، والتي ستشمل دولاً جديدة.

وبين أنه سيتمّ إخضاع جميع العائدين من الخارج للحجر الصحّي الاحترازي، بما في ذلك الأشخاص الذين سبق وأن أصيبوا بالفيروس في الخارج وتعافوا.

وحول وجود شكاوى واستفسارات تتعلّق بإجراءات عودة الأردنيين من الخارج، يرجى من المواطنين – بحسب الموجز- التواصل عبر النافذة الإلكترونيّة التي تمّ استحداثها من خلال المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات (البريد الإلكتروني، والنموذج الإلكتروني) وسيقوم الفريق المختصّ باستقبال الشكاوى وتحويلها إلى الجهات المعنيّة بحسب الاختصاص، ليصار إلى التعامل معها؛ على العناوين الآتية:البريد الإلكتروني: Safelyhome@ncscm.gov.jo النموذج الالكتروني: https://www.ncscm.gov.jo/application/index.php?p=1 أرقام الهواتف: (96265504573+ / 96265504301+ / 96265504575+)-

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