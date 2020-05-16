وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 3 حالات مقابل تسجيل 11 إصابة جديدة بالكورونا قادمة من الخارج ليرتفع العدد الكلي بالاردن إلى 607
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جرينتش+2 10:53
نبيلة عبيد تكشف سر جمالها في هذا السن

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