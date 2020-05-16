نبيلة عبيد تكشف سر جمالها في هذا السن

رغم تقدم أعمارهن لكن استطاعن الحفاظ على رشاقتهن حتى ظهرهن في مظهر الشباب، مسلسل “سكر زيادة” من بطولة أربعة نجمات من “الجيل القديم”، تمكن من لفت الانتباه بمظهرهن مما أوحى للبعض أنهن أجرين عمليات تجميل.

وأكدت نبيلة عبيد أنها تحرص دائما علي ممارسة الرياضة، والنوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا حفاظا على صحتها وبشرتها.

وقالت نبيلة عبيد في حديث لصحيفة “وطن” المحلية: “سر حفاظي على نفسي هو ممارسة الرياضة بشكل مستمر والنوم مبكرا والاستيقاظ مبكرا وهذه روشتة لأي امرأة للحفاظ على جمالها، بالإضافة إلى أنني نباتية اعتمد في آكلي على الخضار والفاكهة والأسماك ولا أكل الطيور أو اللحوم”.

وتابعت: “نادرا ما أضع المكياج على بشرتي في حياتي العادية لأعطي وجهي راحته فالمكياج لا أضعة في حياتي العادية إلا أثناء المناسبات أو التصوير، كما أنني حريصة على عدم شرب أي منبهات أو سجاير ولا حتى شيشة كل هذه العادات تؤثر بالسلب على الأنثي وجمالها”.

وأضافت: “الاهتمام بالنفس ورثته من والدتي منذ الصغير فكانت دائما تقول لي لابد أن دائما أهتم ببشرتي ونفسي كأنثي ولا يجب أن أترك نفسي إلى أن أتقدم في العمر ثم ألتفت لنفسي كما هنا روشتة مهمة لأي امرأه هي الضحك والتفاؤل والابتعاد عن أي غيرة أو أحقاد فصفاء النفس ينعكس على الوجة”.