وزارة الصحة تعلن اليوم السبت شفاء 3 حالات مقابل تسجيل 11 إصابة جديدة بالكورونا قادمة من الخارج ليرتفع العدد الكلي بالاردن إلى 607
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جرينتش+2 06:08
منتهى العدالة والديموقراطية.. ترامب يقيل مفتشاً في وزارة الخارجية كان يحقق في تجاوزات اقترفها بومبيو

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