طقس جاف وحار خلال الايام الثلاثة المقبلة

تبقى المملكة اليوم السبت تحت تأثير الكتلة الهوائية الحارة والجافة، وتكون درجات الحرارة أعلى من معدلاتها لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 8 إلى 9 درجات مئوية مع أجواء جافة وحارة في أغلب المناطق، وحارة جدا في الأغوار والبحر الميت، مع تواجد الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية تغطي اغلب المناطق الجنوبية.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية هطول زخات من المطر في ساعات المساء في أجزاء محدودة من المناطق الجنوبية من المملكة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة، تنشط في فترات المساء، وتثير الغبار لفترات قصيرة في المناطق الجنوبية.

ويستمر تأثير الموجة الحارة على المملكة غدا الاحد، إذ تسجل درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة لمثل هذا الوقت من السنة بحوالي 9 إلى 10 درجات مئوية، وتكون الأجواء جافة وحارة في المرتفعات الجبلية، وحارة جدا في باقي المناطق مع ظهور الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا في مناطق البادية.

وتبقى الأجواء يوم الاثنين جافة وحارة في المرتفعات الجبلية، وحارة جدا في باقي المناطق مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في عمان اليوم ما بين 38 – 25 درجة مئوية، وفي المرتفعات الشمالية ومرتفعات الشراة 34 – 22، وفي مناطق البادية 40 – 25، وفي مناطق السهول 38 – 23، وفي الأغوار الشمالية 42 – 27، والأغوار الجنوبية 43 – 30، والبحر الميت 42 – 29، وخليج العقبة 42 – 30 درجة مئوية.