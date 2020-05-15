عبد الحكيم عبد الناصر يتصدر قائمة الشخصيات العربية الموقعة على مذكرة تطالب السلطات الروسية بوقف الحملة المسعورة على سوريا ورئيسها
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جرينتش+2 02:21
وزارة الصحة السعودية تكشف ان ارتفاع إصابات كورونا بين مواطنيها يعود الى عدم التقيد بتعليمات التباعد الاجتماعي

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