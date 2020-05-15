عبد الحكيم عبد الناصر يتصدر قائمة الشخصيات العربية الموقعة على مذكرة تطالب السلطات الروسية بوقف الحملة المسعورة على سوريا ورئيسها

جرت مؤخرا، وما زالت تجري حاليا الإساءة للعلاقات الروسية السورية من قبل جهات اعلامية مشبوهة في روسيا, ونتيجة لذلك طالبت شخصيات ورموز وطنية من عدة دول عربية، في مذكرة ارسلتها الى ثلاث مؤسسات سياسي واعلامية روسية، بوقف الإساءات المتكررة التي صدرت مؤخراً عن وسائل إعلامية روسية متعددة تستهدف شخص الرئيس بشار الأسد، بالتزامن مع الهجمة الإمبريالية عليه وعلى سوريا من قبل أعتى قوى الشر والعدوان في العالم.

وفيما يلي نص المذكرة..

السيد المحترم سيرغي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحاديّة الصديقة

السيد المحترم رئيس لجنة العلاقات العامة في مجلس الدوما

السيد المحترم رئيس لجنة المعلومات في مجلس الدوما

السادة إدارة قناة روسيا اليوم الناطقة باللغة العربية المحترمين

بعد التحية،

نحن الموقعين أدناه على هذا البيان، مجموعة من الإعلاميين والمفكرين والكتّاب من سورية وبلدان الوطن العربي المهتمين بالشأن الوطني، العارفين بحساسية وأهمية وخطورة الدور الذي يقوم به الإعلام، والمدركين أيضاً مخاطر سعي بعض المغرضين إلى استخدام الإعلام واستغلاله للإساءة المتعمدة والمتكررة للعلاقات الاستراتيجية والتاريخية بين روسيا من جهة، وسورية والبلدان العربية من جهة ثانية، نضع بين أيديكم هذا الكتاب آملين منكم الإطلاع واتخاذ ما ترونه مناسباً لدرء تكرار بعض الأخطاء المهنية المؤذية والإساءات المتكررة لأواصر الصداقة التاريخية بيننا.

نخاطبكم بكل محبة واحترام وتقدير للدور الروسي الهام في منطقتنا والعالم، مؤكدين إيماننا بحرية الفكر والرأي والتعبير وحق الوصول الحر للمعلومة، والعدل في إتاحة المجال وتكافؤ الفرص بين المتنافسين في الممارسة السياسية. إن تكرار الأخطاء المهنية، عن جهل أو قصد، يجعل الإعلام الصديق الى حد بعيد في خندق الإعلام المعادي الذي يعتمد التضليل والافتراء والتجييش الشعبي وتشكيل الرأي العام بما يخدم مشاريعه الاستعمارية الخبيثة.

ما تمّ نشره وبثه على بعض المواقع والمنابر الرسمية الروسية أدى إلى تأليب قطاع واسع من الشارعين العربي والروسي وإثارة توترات وردود ومهاترات نحن جميعاً في غنى عنها، وحرف البوصلة عن حربنا المشتركة ضد الإرهاب والمخططات الغربية التي تستهدفنا معاً.

السادة المحترمين

نخاطبكم كأصدقاء وحلفاء مؤكدين أن كتابنا هذا منبعه الحرص والتنبيه إلى مواطن الخلل لنعالجها معاً، وليس من باب التدخل في السياسات الإعلامية الروسية أو التضييق على حرية الرأي والتعبير، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتمثيل العادل والمتوازن لوجهات النظر والمواقف على المنابر الإعلامية، لا أن نتركها مسرحاً مستباحاً لإساءات متعمّدة ومتكررة لا تخدم قضايانا ومصالحنا المشتركة.

إننا أيها الأصدقاء نثمن عالياً ما تقوم به جمهورية روسيا الاتحادية بقيادة الرئيس فلاديمير بوتن والوزير لافروف والجيش الروسيّ من جهود جبارة وتضحيات جسام في الحرب على الإرهاب وتحقيق التوازن في النظام العالمي ودعم القضايا العادلة، لا سيما في سورية التي تحارب الإرهاب نيابة عن العالم أجمع في السنوات العشر الأخيرة، والتي تربط رئيسها الدكتور بشار الأسد علاقة خاصة وقوية قائمة على الندية والاحترام المشترك وعدم استباحة القرار السيادي والحفاظ على وحدة الأراضي السورية وتحريرها من الارهاب والاحتلال، وحق الشعب السوري في تقرير مصيره.

السادة المحترمين

لقد استبشرنا خيراً عندما أطلقت روسيا الصديقة قناة فضائية روسية ناطقة باللغة العربية، ولاقت القناة قبولاً عالياً بين المشاهدين العرب على ضوء السُعار الإعلامي الغربي والمستعرب ضد سورية وروسيا وحلفائهما من الدول والقوى المناهضة للاستعمار والإرهاب. فكما تعلمون، كان الإعلام المعادي رأس حربة في الهجمة غير المسبوقة على سورية والمنطقة بهدف تمزيقها ونهب ثرواتها. كمااستبشرنا خيراً بالقفزة النوعية التي حققها الإعلام الروسي الذي يحقق توازناً في وجه «الإرهاب الإعلامي» الذي مورس ضدنا ولا يزال.

ومن هذا المنطلق، نودّ لفت نظركم إلى بعض الإساءات والافتراءات الموثّقة التي وردت على عدد من وسائل الإعلام الروسية في الآونة الأخيرة، وسببت امتعاضاً وتجييشاً في الشارع السوري خصوصا والعربي المقاوم عموماً، باستهداف شخص السيد الرئيس بشار الأسد والإساءة إليه لا سيّما في ما جاء في حلقتين من برنامج (قصارى القول) على RT العربية استضاف فيهما الصحافي سلام مسافر، شخصاً يتباهى بدعمه للجماعات المسلحة منذ 10 سنوات (فراس طلاس) وبحقه مذكرات تتهمه بدعم الإرهاب في أكثر من دولة أوروبية.

السادة المحترمين،

مرة أخرى، نؤكد احترامنا الشديد لميثاق الشرف الإعلامي وأخلاقيات المهنة وحرية التعبير، على أن لا يستخدم الإعلام الصديق منبراً للعب على أوتار الدين وإثارة العصبيات العرقية والإثنية والطائفية المقيتة، كما جاء في البرنامج أعلاه، (والذي حذفته RT لاحقاً عن موقعها) لِما أثاره من لغط واستياء كبيرين، ولكن كان الضرر قد وقع وتفاقم

ختاماً، نرجو أن يتسع صدركم لهذه الملاحظات آملين منكم التشديد على ضوابط العمل الإعلامي وأخلاقياته، وتجنّب ازدواجية المعايير والمزاجية في التعاطي مع رموز الشرعية الدستورية بين دولة ودولة، ولا يجوز أن تسمح المنابر بالتهجم على الرئيس الأسد دون غيره من الزعماء العرب (حتى أولئك الذين يصفون الوجود العسكري المشروع لبلدكم في سورية بـ»الاحتلال والاستعمار الروسي»)!!

وإننا إذ نثمّن عالياً ما صدر في موسكو عن المتحدث الرئاسي ديميتري بيسكوف وعن بعثتكم الدبلوماسية في جنيف ومسؤولين ومثقفين من روسيا الصديقة، يتبرؤون ويدينون ما ورد من إساءات للقيادة السورية وعلاقاتها المتينة مع القيادة الروسية، نتمنى عليكم التأكيد على ضرورة عدم تكرار ما حدث، وتجنب سوء استخدام منابركم من قبل البعض واستغلالها لأغراض وغايات تضرّ بجوهر الدور المحوري الذي يلعبه الإعلام الصادق ورسالته في الحرب والسلم، وبطريقة تشوّه العلاقات وتقوّض الأواصر التاريخية القوية التي تربط بلداننا مع روسيا الصديقة..

تقبلوا منا، نحن الموقعين أدناه، خالص الود والتقدير لروسيا الاتحادية الصديقة رئيساً وجيشاً وشعباً.

عاشت الصداقة الروسية – السورية، والروسية –العربية.

أما الموقَعون على البيان فهم مجموعة من الإعلاميين والمفكرين والكتّاب من سورية ولبنان وفلسطين ومصر وسائر البلدان العربية المهتمة بالشأن الوطني، وجاءت تواقيعهم من قبيل حرصهم على روح الصداقة مع روسيا الاتحادية وهم:

عبد الحكيم جمال عبد الناصر، معن بشور، بشارة مرهج، د. عدنان منصور، خالد العبود، د. بهجت سليمان، ناصر قنديل، د. نضال قبلان، صدقي سليمان المقت، مجدي المعصراوي، د. نارام سرجون، د. ربيع الدبس، د. وضاح الجندي، عامر التل، الارشمندريت عبد الله يوليو (الأب الروحي لكنيسة الروم الكاثوليك في القدس المحتلة)، د. هاني سليمان، د. زياد الحافظ، أنيس نقاش، ميخائيل عوض، ديمة ناصيف، زياد غصن، فيصل عبد الساتر، شوقي عواضة، د. جمال على زهران، د. أحمد المناعي، فادي بودية، د. سمير ابوصالح، علي محسن، غالب قنديل، حيدرة بهجت سليمان، د. قاسم حدرج، د. أسد شرف الدين، رمزي عبد الخالق، أحمد بهجة، د. نضال الصالح، د. هالة الأسعد، وائل المولى، أ. صابرين دياب، باسل ديوب، د. باسم سليمان، د. شادي أحمد، د. عبد الخالق محفوض، عبد المجيد عبد اللطيف، عبد القادر خليفة، د. المهندسة ميادة رزوق، د. بسام أبو عبد الله، د. خليل تعلوبة، سماهر الخطيب، سهى الخطيب، د. سليمان الربضي، ربى يوسف شاهين، يوسف جابر، مازن سليمان، د. آزن وقاف، د. جان ميخائيل، تركي حسن، سامي يوسف، عبد الله نعواس، نزيه الدبس، ديانا عبد الوهاب، عدنة خير بيك، أحمد برهو، بشار نجاري، د. عبد الحميد دشتي، العميد ناجي الزعبي، د. عبد الجبار الخضر، عبد الناصر حموية، د. وضاح الجندي، طارق السليمان، باسل شعبان، سرالختم أحمد الحاج علي، لاناصر الدين خلفي، نداء حرب، د. زهير الفتيح، عامر أبو فراج، عبير محمد، فهد ملحم، د. أحمد مسرابي، منذر عبار، د. حسين راغب، حسان الحموي، أمجد بري، د. بدر السماوي، فريدة الشوباشي، د. رشا شعبان، فارس الجيروي، راميا الإبراهيم، د. أحمد الدرزي، هزار النوري، أسامة عدنان القادري، جمانة محمد مأمون النوري، د. محمد رقية، د. علي حمزة، جورج السعود، محمد حسن العلي، جميل مزهر، د. حسن نافعة، خالد خزعل، إياد حسن، انتصار سليمان، د. علي دياب، بلال الطيان، طارق حقي، سومر سلطان، شادي حجازي، محمود الشربيني، أمجد دوبا، فطيم الأحمد، نبيل نجم أبو حمد، د. سحر شبيب، ياسر نحلاوي محمد علي مليكي، فاضل عباس مهدي، أغنار مرشد، د. أكثم سليمان، سامر السباعي، الوليد صالح، ياسر نصار، نبيل نجم، عصام أبو فخر، هلال خليل عون، رفيق لطف، د. محمد سيد أحمد، د .إباء عبد الرحمن، د. خالد المطرود، حاتم الشلغمي، نبال مدحت بدر، جهاد الجوجو، حسين أبو خضر، د. سليم بركات، محمد زهير، كمال فياض، وصال سلوم، حيان نيوف، فاضل حمود، إلياس أسعد، عبد الكريم أبو نزال، د. حسن أحمد حسن، يزيد جرجوس، د. يوسف أسعد، محمود الحارس، عبد المعين زريق، د. نزار سليمان، د. أحمد أديب أحمد، د. بسام رجا، د. تميم عزاوي، د. عبد الهادي نصري، عصام عزوز، علي سلمان، علي شكري، العميد عمر معربوني، محمد السعيد، معن عبد الحق، نبراس مجركش، جنان أحمد، مباركة براهيمي، قتيبة حسن، د. عدنان جرعتلي، سعيد الصباح، سيطان سليمان عيد، د. إبراهيم علوش، د. عماد أمير مرشد، هاني العيساوي، حسين مطاوع، سعود قبيلات، نسرين الصغير، حسين معروف عون، ناريمان زهير الروسان، ابي حسن، محمد العمري، وفاء وقاف، د. ونسة سليمان الأسعد، رفيق فضة، ولاء محمد عون، نوفل بدر زودة، أمير ونوس عون، ثائر سليمان، ريم شيخ حمدان، عدنان خليل عون، أنطوان أسعد، جمال علي محفوض، ربى يوسف أدريس، فخري سليمان عون، محمد خليل زودة، أكرم حمصي، زياد الحموري، زهيرة كمال، د. تمام فاكوش، جمال علي محفوض، حميد عبد القادر عنتر، عبدالرضا الحميد، محمد قرش، جمال عيسى، علي يوسف، د. أسعد تركي سواري، عبدالإله باحي، سونيا عدرة، معتز منصور، نبيل حلاق، د. علي محمد أحمد، وسيم كوثراني، رشيد أبو شاشيه، محمود النقيب، حسن علي كريم، د. هيام محمد سلامه، غسان مقدسي، لينا جوني، مازن عابدين، سعيد السعيد، سليم تابت، هيام صالح، يحيى صلاح الدين، عبد الحسن مستراح، غسان إخلاصي، لطيفة المحاميد، فؤاد قاسم الشاعر، محمد زين، رشا عبيد، أمان حاج موسى، عباس زكي، منير منصور، أحمد خليفة، خالدة جرار، محمد أبو أسعد كناعنة، د. عادل سمارة، محمد ميعاري، م. أماني ابراهيم، عبد عنبتاوي، لؤي خطيب، جريس بولس، د. سهيل دياب، سامي مهنا، شوقية منصور، سعيد حسنين، سعيد نفاع، يعقوب حجازي، د. عدنان بكرية، طاهر سيف، أحمد جلاجل، خالد الفقيه، زهير اندراوس، أم أحمد وشحة، د. حسان النوري، هديل حسان النوري، وفاء الكبسي، القاضي عبد الكريم الشرعي، هشام عبد القادر عنتر، الشيخ عبد الله المنصوري، حسن إبراهيم صالح ، عبد الرحمن حميد الدين، أمجد عبدالعالم غالب الأسودي، عدنان نقول، جمال خليل، علي بن مسعود المعشني، بهزر البارودي، محمد شريف الجيوسي، حسن حردان، زينب العياني، د. عامر الربيعي، د. محمد عباس، فدوى عبد الساتر، إيهاب حسن، مصطفى سواس، خالد المنصوب، إبراهيم محمود زين الدين، عصام بكر، جمال الطيراوي، نضال الشكعة، ناصر اللحام، نهلة السوسو، د. رياض عواد، د. وائل جنيد، د. بسام الشلبي، البروفيسور عمر صابر فلحوط، البروفيسور عبد الوهاب الجبور، د. مصطفى الترك، د. علي اسماعيل، المهندس عدنان شاويش، د. فايز حوالة، مريم كاسوحة، المهندس منذر حسين، د. المهندس يوسف وطفة، د. زياد حيزان، د. نصر قاسم، د. مصطفى موفق، د. فواز محفوض، المهندس نعيم شعبوق، د. فارس عردوس، د. سامي سبسبي، الدكتور محمد سليمان عون، د. دلال السلطي، د. حين إبراهيم، د. هيثم ابراهيم عون، محمد غزالة، المهندس المنجي مقني، إلياس نصر الله، عصام حنفي، خالد يوسف، مراد السوداني، ديما أمين، اللواء عبد الله الأتيرة، عمر عساف، د. ايناس عبّاد، المهندس هيثم عيد، توفيق جزوليت، عبد اللطيف غيث، نبيل عبد الله، عوني ابو غوش، سليمان شقيرات، ناصر ابو خضير، صفاء ناصر الدين، زياد الشمالي.