عبد الحكيم عبد الناصر يتصدر قائمة الشخصيات العربية الموقعة على مذكرة تطالب السلطات الروسية بوقف الحملة المسعورة على سوريا ورئيسها
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جرينتش+2 02:21
بيزوس مؤسس شركة أمازون مرشح ليكون أول تريليونير بالعالم

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