بلاغ لطلاب التوجيهي.. الامتحانات التجريبية متطلب للنجاح المدرسي

يواصل طلبة الصف الثاني عشر (التوجيهي)، التقدم للاختبار التجريبي التي تجريه وزارة التربية والتعليم عبر منصة درسك، حيث بدأ يوم الثلاثاء الماضي ويستمر حتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري.

ويبدأ الدخول للمنصة لتأدية الاختبار الساعة العاشرة صباحا وحتى السادسة من خلال جلسات بواقع ساعتين للجلسة الواحدة.

وقد جدد الناطق الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم وليد الجلاد ، تأكيد الوزارة على اهمية تقدم جميع الطلبة للاختبار باعتباره مهم جدا لاستكمال متطلبات النجاح المدرسي للتقدم للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية المقبل.

وقال الجلاد، ان الاختبار يعد كذلك فرصة للطلبة لتقييم تعلمهم ذاتيا، وتعريفهم على نمط قريب من اسئلة الامتحان العام.