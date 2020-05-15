القوات المسلحة تنفذ المرحلة الثانية لاستقبال الاردنيين العائدين من الخارج



عمان 15 أيار (بترا)- بدأت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي, اليوم الجمعة, وبالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة المطار إجراءات استقبال الطلبة الأردنيين ومن تقطعت بهم السبل في الخارج، حسب التعليمات الصادرة من المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وذلك لضمان سلامة المسافرين القادمين وأهاليهم ضمن الإجراءات الصحية والطبية المتبعة.

وقال مدير أمن وحماية المطارات العميد الركن خالد الشنتير: انه تم اليوم البدء بتنفيذ المرحلة الثانية من خطة إخلاء القادمين إلى مطار الملكة علياء، وتشمل المرحلة الثانية إعادة المسافرين من 12 دولة ابتداءً من 15 أيار ولغاية صباح يوم 18 من أيار وسيعلن عن باقي التفاصيل لاحقاً.

وأشار العميد الركن الشنتير الى أنه وصل لغاية مساء هذا اليوم ثلاث رحلات من القاهرة وجدة ودبي وكان على متنها 653 مسافراً. واستقبلت الفرق الطبية المختصة المسافرين فور وصولهم المطار لإجراء الفحوصات الطبية والاحترازية لكل مسافر، وتعقيم وتطهير المسافرين وأمتعتهم الشخصية، ثم تبدأ عملية توزيع المسافرين على الحافلات المخصصة لعملية نقلهم لفنادق الحجر الصحي التي أعدت مسبقاً لغايات توفير البيئة الصحية المناسبة حسب التعليمات الصادرة من وزارة الصحة.

وقامت فرق من الإسناد الكيماوي التابعة لسلاح الهندسة الملكي بتعقيم وتطهير المطار بعد كل رحلة ليكون المطار بيئة آمنة باستمرار.

كما قام فريق من سلاح اللاسلكي الملكي بتوزيع خطوط (أورانج) على المسافرين العائدين إلى أرض الوطن ليتمكنوا من التواصل مع ذويهم وعائلاتهم.

وتأتي هذه الإجراءات الاحترازية ضمن الإجراءات الوقائية التي تنفذها القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والحكومية ومختلف مؤسسات الدولة لضمان احتواء ومنع انتشار فيروس كورونا لا قدر الله.

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