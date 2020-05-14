وزير الصحة يعلن اليوم الخميس عن شفاء حالة واحدة مقابل تسجيل 4 إصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن إلى 586
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في ذكرى النكبة.. الأحزاب العربية تؤكد مقولة عبد الناصر: ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة

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