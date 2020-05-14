جنود الاحتلال يضربون ويسحلون فتاة وشقيقها في العيسوية

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء امس الأربعاء، فتاة وشقيقها بعد الاعتداء عليهما بالضرب عند مدخل بلدة العيسوية في مدينة القدس.

وأفادت عائلة محيسن أن قوات الاحتلال اعتقلت ابنتها آية وابنها علي خلال تواجدهما داخل محطة الوقود مدخل العيسوية، دون سبب، تزامنا مع آذان المغرب “موعد الإفطار”، حيث خرج 4 من أفراد العائلة لشراء بعض الحاجيات من البلدة.

وأضافت العائلة أن القوات اعتدت على علي بالضرب ولدى ترجل شقيقته آية من المركبة لمعرفة السبب تم سحلها على الأرض وضربها ، وكذلك اعتدي على شقيقتها بالدفع ومنعتها القوات الاقتراب منهما.

وأضافت العائلة أن القوات حولت آية وعلي بعد احتجازهما لأكثر من ساعة داخل مركبة الشرطة الى مركز التحقيق.