بدء المرحلة الثانية من خطة عودة الأردنيين بالخارج غدا الجمعة

أكد وزير الدولة لشؤون الإعلام، أمجد العضايلة، على قرار حظر التجوّل الشامل ابتداءً من منتصف هذه الليلة، ولمدّة 24 ساعة، وبنفس الآليّة التي كانت تطبّق خلال الأسابيع الماضية.

وأوضح العضايلة ،خلال إيجاز صحفي من رئاسة الوزراء، أن الحظر الشامل يشمل حملة التصاريح، وتستثنى منه الكوادر الطبيّة والتمريضيّة في القطاعين العام والخاصّ وفرق التقصّي الوبائي، وعدد محدود من المسؤولين والموظّفين القائمين على إدامة عمل بعض المؤسّسات الحيويّة.

وأشار العضايلة إلى أنه يبدأ يوم غد الجمعة، تسيير الرحلات الجويّة للمرحلة الثانية من خطّة عودة الأردنيين الذين تقطّعت بهم السبل في الخارج والطلبة؛ والتي تتضمّن (16) رحلة جويّة.

وبين أن عدد المسجّلين الذين ستتمّ إعادتهم إلى المملكة خلال المرحلة الثانية يبلغ حوالي 3 آلاف أردني.

ولفت إلى أنه تمّ تخصيص مواقع لحجر جميع العائدين احترازيّاً في فنادق بالعاصمّة عمّان، لمدّة سبعة عشر يوماً.

وكشف العضايلة أن خليّة الأزمة ستعلن خلال الأيّام المقبلة عن موعد بدء تنفيذ المرحلة الثالثة وتفاصيلها، والتي ستشمل دولاً جديدة.

أما بشأن برنامج التمويل الميسّر للشركات الصغيرة والمتوسّطة، الذي أطلقه البنك المركزي بقيمة 500 مليون دينار، والذي تعهّدت الحكومة بتحمّل فوائد القروض المترتّبة عليه؛فقد أكد العضايلة أنّ البرنامج يسير وفق الضوابط والمعايير والأهداف التي وضع من أجلها، ويتمّ منح القروض للشركات والمنشآت التي تعطّلت أعمالها بسبب تداعيات وباء كورونا.

وفيما يتعلق بالبرنامج الحكومي لدعم العاملين بالمياومة، أشار العضايلة إلى أنه بلغ عدد الأسر المستفيدة منه حتى اليوم 166 ألفاً و908 أسر، وبلغت قيمة المبالغ الموزّعة عليها 20 مليون و944 ألف دينار، مؤكدا استمرار صندوق المعونة الوطنيّة بالوصول إلى المستفيدين البالغ عددهم أكثر من 200 ألف أسرة.

وبمناسبة حلول الذكرى الـ74 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية التي تصادف يوم الاثنين الموافق للـ 25 من شهر أيار، قال العضايلة إنه تم إطلاق حملة وطنيّة بعنوان “علَمُنا عالٍ”؛ “تسعى إلى استثمار الحالة الوطنيّة الراهنة من أجل تعزيز قيم العلم الأردني باعتباره أحد الرموز الوطنية التي يتوحد الأردنيون حولها”.

وبين أن “هذه الحملة التي تقوم عليها وزارة الثقافة، تأتي ضمن احتفالات المملكة بهذه المناسبة الوطنيّة الغالية، التي يتعذّر أن نحتفي بها هذا العام كما في الأعوام السابقة، نظراً لمنع التجمّعات، وإجراءات الوقاية والحماية الصحيّة للمواطنين”.

ودعا العضايلة المواطنين، إلى المبادرة بالمشاركة في هذه الحملة، و”أن يعبّروا عن احتفالهم بعيد الاستقلال من خلال رفع العلم الأردني على البيوت، وفي مختلف الأماكن المناسبة”.

وأشار العضايلة إلى أن الحكومة ستعلن خلال الأيّام المقبلة عن مزيد من الفعاليّات، احتفاءً بهذه المناسبة، وبما يتوافق مع إجراءات السلامة والوقاية.