وزير الصحة يعلن اليوم الخميس عن شفاء حالة واحدة مقابل تسجيل 4 إصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن إلى 586
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استشهاد سائق فلسطيني وإصابة جندي اسرائيلي في عملية دهس قرب مستوطنة جنوب الخليل عصر اليوم

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