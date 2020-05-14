استشهاد سائق فلسطيني وإصابة جندي اسرائيلي في عملية دهس قرب مستوطنة جنوب الخليل عصر اليوم

تل أبيب : أعلنت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الخميس، إصابة جندي من جيش الاحتلال بعد تعرضه للدهس جنوب الخليل وإطلاق النار على المنفذ.

وأفادت نجمة داوود الحمراء الإسرائيلية، أن سيارة مسرعة قامت بدهس جندي قرب مستوطنة نجوهوت المقاومة على أراضي بلدة “دير سامث” القريبة من “دورا” جنوب غرب الخليل، وأصابته بجراح متوسطة، وتمت السيطرة على السائق.

وأعلنت صحيفة معاريف العبرية، أنّ قوات الجيش أطلقت النار على المنفذ وأضابته بجراح خطيرة استشهد بعد دقائق، فيما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية ان الارتباط المدني ابلغها باستشهاد هذا المواطن.

وأشارت نجمة “داوود” الى أنّ السائق استشهد بعد إطلاق النار عليه حتى الموت خلال محاولته تنفيذ عملية دهس في منطقة الخليل.

وأكدت مصادر فلسطينية، أنّ الشهيد هو بهاء الدين محمد عبدالله العواودة من بلدة دير سامت جنوب الخليل.

هذا وقد طالبت عائلة العواودة في قرية دير سامت جنوب غرب الخليل، بالكشف عن تفاصيل حادثة استشهاد ابنهاء بهاء الدين (18 عاما) الذي استشهد برصاص الاحتلال قرب مستوطنة ” نجيهوت” بعد عصر اليوم.

وقال عاطف العواودة، عم الشهيد:” في البداية هذه جريمة جديدة يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي، بحق أبناء الشهب الفلسطيني، رحم الله ابننا الشهيد ، ونطالب بتشكيل لجنة تحقيق والكشف عما حدث، بهدف معرفة هل حقاً كانت عملية دهس كما يدعي الاحتلال، ام انه كان مجرد حادث سير، ولم يكن هناك داع لاطلاق الرصاص على الشهيد بهاء الدين داخل سيارته”.

وأضاف العواودة، بان سلطات الاحتلال قد استدعت والد الشهيد للتحقيق معه، حيث لا زال قيد التحقيق، ولم تصلنا أية معلومات حول تسليم جثمان الشهيد من الاحتلال.