فيروس كورونا يصيب ترامب في "مَقتل سياسي".. تراجع شعبيته وتقدم بايدن بفارق 8 نقاط مئوية، وفقا لاحدث استطلاع للرأي العام الامريكي
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مكتب التحقيقات الأمريكي يكشف بالخطأ (المقصود) اسم مساعد للسفير السعودي “بندر” دعم منفذي هجمات سبتمبر

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