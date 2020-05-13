وزارة الصحة تعلن اليوم الاربعاء عن شفاء حالتين مقابل تسجيل 6 إصابات جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن إلى 582 اصابة
أهم العناوين
جرينتش+2 10:41
مستشار أردوغان يهدد “دويلات الخليج” بعواقب وخيمة إذا استمرت بمعاداة تركيا

أترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

كافة الحقوق محفوظة لموقع جريدة المجد الإلكتروني