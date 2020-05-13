اعتقال شخص اطلق النار باتجاه دورية امنية في الزرقاء

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قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام أنه في عصر يوم أمس ورد بلاغ لمديرية شرطة محافظة الزرقاء حول وجود مشاجرة امام أحد المحال التجارية، حيث تحركت إحدى الدوريات للمكان وفور وصولها قام أحد الاشخاص بإطلاق عيار ناري باتجاهها ولاذ بالفرار بعد سرقة إحدى المركبات التي كانت تقف بالشارع العام دون وقوع إصابات تذكر .

وأضاف الناطق الإعلامي أن فريقاً خاصاً من إدارة #البحث_الجنائي تمكن بعد متابعة التحقيق في القضية من تحديد مكان تواجده ومحاصرته حيث قام بتسليم نفسه والسلاح الناري الذي بحوزته والمركبة التي قام بسرقتها وبوشر التحقيق معه.