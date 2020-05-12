جابر يعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 14 إصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن إلى 576 اصابة.. ولا حالات شفاء او وفاة
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جرينتش+2 11:27
وزير التربية: 81100 من طلبة التوجيهي تقدموا للاختبار التجريبي اليوم

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