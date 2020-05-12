انفجار اخواني جديد.. الغنوشي يحل المكتب التنفيذي لحركة النهضة التونسية وينفرد بصنع القرار بعد تفاقم خلافاته مع قيادات الحركة
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جرينتش+2 01:10
وزارة الخارجية الفلسطينية تنتظر رد الأردن لفتح مجاله الجوي لإجلاء الفلسطينيين العالقين في ارجاء العالم

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