وزارة الخارجية الفلسطينية تنتظر رد الأردن لفتح مجاله الجوي لإجلاء الفلسطينيين العالقين في ارجاء العالم

رام الله – خدمة قدس برس

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أنها بانتظار رد الأردن على طلبها فتح مجاله الجوي لإجلاء الرعايا الفلسطينيين من كافة أنحاء العالم، بعدما تقطعت بهم السبل بسبب جائحة “كورونا”.

وقال السفير أحمد الديك؛ رئيس ديوان وزير الخارجية الفلسطيني لـ “قدس برس”: “طالبنا برسالة رسمية ولا زلنا نتابع مع وزارة الخارجية الأردنية والسلطات المختصة في الأردن الحصول على موافقة من الجانب الأردني لتشغيل مطار عمان الدولي لإجلاء رعايانا من كل أرجاء العالم وحتى الآن لم نحصل على هذه الموافقة”.

وأضاف الديك: “نحن بانتظار رد الجانب الأردني حيث أكد لنا أنه يفحص الموضوع، وبمجرد أن نحصل على الموافقة سوف نشرع لتطبيق آلية عملية وشفافة وفيها كل المعايير الصحية لإجلاء الرعايا بما فيهم من هم في السودان الذين وجهوا مناشدة اليوم لإجلائهم، ولكن ما دمنا لم نحصل على هذه الموافقة من الصعوبة بمكان أن نعلن أي إجراء”.

وأشار إلى أنه وصلت اليوم الثلاثاء الدفعة الثالثة من العالقين في الأردن وعددهم 170 شخصا وهم من غزة، وبعد عمليات الفحص سوف يتوجهون لمعبر بيت حانون.

وحول العالقين في السودان الذين ناشدوا اليوم إجلاءهم أوضح: “يفترض أن يتصلوا مع السفارة الفلسطينية في الخرطوم ويسجلوا أسماءهم والسفارة تقوم بناء على التعليمات التي عندها بحصر أسماءهم وبياناتهم لتكون لديها جاهزية في هذا الموضوع”.

وتابع: “تواصلنا مع سفارتنا في السودان ووصلتنا هذه المناشدة وهي ليست المرة الأولى، ونتابع معها، لكن السفارة ليس في يدها شيء حتى الآن”.

وحول الأوضاع المعيشية للعالقين في السودان بيّن الديك: “نحن نقوم بحل هذا الأمر عن طريق المساعدات التي تجمعها السفارة من الجالية الفلسطينية هناك، وقد أوعزنا لسفراتنا تخصيص جزء من ميزانيتها للوقوف إلى جانب المحتاجين والطلبة”.