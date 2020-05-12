سفاراتنا بالعالم تستقبل طلبات أبناء الأردنيّات وحملة الجوازات المؤقتة الراغبين في العودة إلى المملكة

أكد وزير الدولة لشؤون الاعلام أمجد العضايلة أنّ الحكومة حريصة كلّ الحرص على الشفافيّة والمصداقيّة، وتقديم المعلومة الدقيقة للرأي العام والمواطنين. وأنّ أيّ حالة من التهويل أو إثارة الهلع سنتعامل معها وفق أحكام القانون، وسنحاسب كلّ من يتسبّب بها.

وقال العضايلة خلال ايجاز صحفي، انه وبناءً على ذلك، قامت وكالة الأنباء الأردنيّة (بترا) بالاعتذار عن المعلومة الخاطئة التي نشرتها حول أعداد الإصابات لهذا اليوم، والتي نقلها أحد مندوبيها في الميدان، مع التأكيد على أنّ الوضع الراهن لا يقبل الخطأ، وأنّ كلّ من يتسبّب به سيعرّض نفسه للمساءلة.

وتابع العضايلة في ضوء موافقة مجلس الوزراء على الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل في الدوائر الحكوميّة، بدءاً من يوم الثلاثاء الموافق للسادس والعشرين من شهر أيّار الحالي، قامت رئاسة الوزراء اليوم بتعميم الدليل على جميع الوزارات والمؤسّسات والدوائر الحكوميّة.

وأشار الى أن الدليل يهدف إلى تهيئة الموظّفين للعودة إلى العمل، واتخاذ إجراءات الوقاية والصحّة العامّة، واستدامة تقديم الخدمات للمواطنين من مواقع الخدمات أو عن بُعد.

وأكد العضايلة أن الأردن يُعدّ أول دولة، ضمن برنامج دعم الإدارة والحكم الرشيد (سيجما)، بادرت بوضع دليل إرشادي لعودة عمل القطاع العام، بعد قرابة شهرين ونصف من التعطّل الجزئي بسبب تداعيات جائحة كورونا.

وبين أنه سيتم تحديد مواقع استقبال المراجعين، مع الحرص على منع دخولهم إلى المرافق أو المكاتب الداخلية للمبنى، وتحديد ساعات لاستقبالهم.

وأضاف أنه سيتم الحدّ من تداول الأوراق بشكل يدوي، والاستعاضة عنها بوسائل التواصل الإلكترونيّة الرسميّة.

وتابع وفقاً لتعليمات وزارة الصحّة، يتمّ استثناء بعض الموظّفين من الحضور إلى مواقع العمل، كالموظّفين الذين لديهم سجّل مرضيّ، أو نقص في المناعة، وكذلك الموظّفات الحوامل والمرضعات، والموظّفين القاطنين في الأماكن التي انتشر فيها الفيروس، والمخالطين للأشخاص الذين سبق إصابتهم بالفيروس.

وأكد أنه سيتم تفعيل الدوام المرن بجميع أشكاله خصوصاً للموظفين الأكثر عرضة لخطر العدوى، وكذلك الموظفين الذين يحتاجون إلى البقاء في المنزل لأسباب أخرى كرعاية أفراد الأسرة.

كما ينظّم الدليل آليّة التعامل مع المراجعين في الدوائر الخدميّة، كتنظيم الدور للحدّ من اكتظاظ المراجعين، وتحديد المسافات الآمنة التي تضمن التباعد الجسدي، واتّباع جميع سبل الوقاية.

وأهاب بالأخوة والأخوات العاملين في القطاع العامّ الاطّلاع على تفاصيل الدليل المنشور على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء، وسنقوم بعد هذا الإيجاز بنشر خبر تفصيليّ حول ما يتضمّنه الدليل على منصّاتنا الإعلاميّة الرسميّة، وعبر وسائل الإعلام المختلفة.

ولفت لورود استفسارات عديدة حول آليّة استقبال طلبات أبناء الأردنيّات، وحملة الجوازات الأردنيّة المؤقتة المقيمين، للعودة إلى المملكة؛ وتودّ خليّة الأزمة التأكيد على أنّ بإمكان هؤلاء التواصل مع السفارات الأردنيّة في الدول التي يتواجدون فيها، وتقديم الطلبات من خلالها؛علماً بأنّ وزارة الخارجيّة وشؤون المغتربين ستعيد خلال الفترة المقبلة فتح المنصّة الإلكترونيّة (http://safelyhome.gov.jo) من جديد أمام من لم يتمكن من التسجيل في المرّات السابقة من الأردنيين أو حملة الجوازات المؤقّتة أو أبناء الأردنيّات.

وتابع “أيضاً، وردتنا تساؤلات عديدة حول السماح للقطاعات التجاريّة بالعمل خلال أوّل أيّام العيد؛ ونؤكّد هنا أنّ هذا اليوم سيكون بمثابة حظر شامل، أشبه بما يتمّ تطبيقه كلّ يوم جمعة، مع السماح للأشخاص بالخروج سيراً على الأقدام فقط، وبالتالي لن يسمح للقطاعات التجاريّة بالعمل”.