جابر يعلن اليوم الثلاثاء عن تسجيل 14 إصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي في الاردن إلى 576 اصابة.. ولا حالات شفاء او وفاة

عمان 12 ايار (بترا)– أعلن وزير الصحة الدكتور سعد جابر تسجيل 14 اصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل مجموع الحالات المسجلة في المملكة منذ بداية الجائحة الى 576 اصابة.

واشار وزير الصحة خلال ايجاز صحفي في المركز الوطني للأمن وإدارة الازمات الى ان الحالات الجديدة توزعت على: 5 حالات لمخالطي سائق الشاحنة من منطقة الخناصري بمحافظة المفرق من ضمنهم طفلان كانا متواجدين مع والدتهما اعمارهما تحت الخامسة .

ومن بين الحالات الجديدة اليوم بحسب وزير الصحة، 3 حالات لطلاب في منطقة البحر الميت قادمين من الولايات المتحدة و3 حالات لسائقي شاحنات على حدود العمري يحملون جنسيات عربية وتم التعامل معهم حسب البروتوكول حيث تمت اعادتهم ولم يسمح لهم الدخول الى المملكة .

وبشأن احتساب الحالات التي تسجل على الحدود لفت وزير الصحة الى انه وحسب قوانين منظمة الصحة العالمية فإن اي بلد تشخص اي حالة على ارضه تحتسب من مجموع حالاته .

كما اعلن الدكتور جابر عن تسجيل 3 حالات في محافظة الزرقاء ويتم الاستقصاء حاليا عنها وعن سبب الاصابة بالمرض، لافتا الى انه تم الايعاز لمدير صحة الزرقاء للتنسيق مع المحافظ والاجهزة المعنية لحصر الحالات ومنطقة الاصابات.

واكد وزير الصحة انه لم تسجل حالات شفاء او حالات وفاة في المملكة اليوم، مشيرا الى ان عدد المرضى الذين لا زالوا في المستشفيات تحت العلاج يبلغ 122 حالة.

وأشار الى اجراء 4500 فحص كورونا اليوم ليصل مجموع العينات التي تم فحصها منذ بداية الجائحة الى 123 الفا و 600 عينة . وكان وزير الصحة استهل ايجازه الصحفي بتقديم التهنئة والمباركة للممرضين والممرضات بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الذي يصادف اليوم مقتبسا من مقولة لسمو الاميرة منى الحسين “لقد استحققتم لقب الجيش الابيض وكسبتم ثقة سيدنا ومحبة الشعب الاردني”.

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