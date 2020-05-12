ادارة التنفيذ القضائي تضبط شخصا بحقه 7 طلبات بما يقارب 7 ملايين دينار

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قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان العاملين في ادارة التنفيذ القضائي تمكنوا من القاء القبض على شخص مطلوب بحقه سبعة طلبات قضائية بمبالغ مالية تقدر بسبعة ملايين دينار بعد تحديد مكان تواجده وسيصار لارساله لمصادر طلباته