جابر يعلن اليوم الاثنين شفاء حالة واحدة مقابل تسجيل 22 إصابة جديدة بالكورونا ليرتفع العدد الكلي إلى 562

عمان 11 أيار (بترا)- أعلن وزير الصحة، الدكتور سعد جابر، اليوم الاثنين، تسجيل 22 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في المملكة؛ ليصل إجمالي الإصابات إلى 562 حالة.

وقد توزعت الحالات، بحسب الدكتور جابر، على 8 حالات لسائقي شاحنات في منطقة حدود العمري، 3 منهم أردنيون، وجرى إحضارهم لمستشفى الأمير حمزة، وطالبين اثنين في منطقة البحر الميت وجرى نقلهما للمستشفى للعلاج.

ومن بين الحالات المسجلة اليوم 12 حالة مخالطة للمصاب من منطقة الخناصري، 3 منهم في الحي الجنوبي بمدينة اربد، علماً بأن منطقتي الخناصري والحي الجنوبي في اربد معزولتان من قبل الأجهزة الأمنية.

كما أعلن الوزير جابر تسجيل حالة شفاء واحدة وعدم تسجيل أية حالة وفاة، ليصبح مجموع الحالات التي لا زالت تتلقى العلاج في المستشفيات 108 حالات، فيما أجري اليوم نحو 4 آلاف فحص مخبري ليصبح مجموع الفحوصات التراكمية التي أجريت منذ بداية الوباء 119 ألفاً و260 فحصاً.

وأشار إلى أنه ورد العديد من التساؤلات عن صحة العاملين في المنطقة الحدودية بالعمري، مؤكداً أنه جرى فحصهم مرتين من قبل كوادر وزارة الصحة وجميعهم خالين من المرض ويتبعون جميع الإجراءات الصحية لحماية أنفسهم وعائلاتهم مثلما يجري التأكد من تقيد المختبر المعتمد هناك لضمان تمتعه بأعلى درجات الدقة والمعايير العالمية المتبعة، مؤكداً أن الإجراءات مستمرة على المناطق الحدودية لمتابعة القادمين وضمان سلامتهم وسلامة المجتمع .

واختتم وزير الصحة إيجازه بتأكيد أن الأعداد الكبيرة من المخالطين لحالة الخناصري يجب أن يكون درساً نستفيد منه جميعاً، وعلينا زيادة الالتزام خلال فترة العيد وعدم الاختلاط والذهاب لمناطق عديدة.

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