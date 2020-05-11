“العمل الإسلامي” يدعو للحزم في تطبيق الحجر على كل وافد للاردن



اصدر المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الإسلامي، اليوم الاثنين، البيان التالي..

تابع حزب جبهة العمل الإسلامي بأسف ما جرى من انتكاسة خلال الأيام الماضية في مسار مواجهة انتشار وباء كورونا، بعد ما تحقق من نجاح للإجراءات الرسمية توج بعدم تسجيل أي إصابة داخل المملكة على مدار ثمانية أيام متتالية، مما يتطلب عدة إجراءات لضمان عدم تكرار ما جرى، لما يتسبب به ذلك من تفاقم الآثار السلبية التي يعيشها الاقتصاد الأردني منذ منتصف شهر آذار الماضي تأثراً بالإجراءات المتخذة في مواجهة وباء كورونا.

ويطالب الحزب الحكومة باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة تجاه كل من يدخل إلى أراضي المملكة من خلال تطبيق الحجر الصحي اللازم لا سيما لسائقي الشاحنات لضمان عدم تكرار ما شهدته مدينة المفرق وعدد من المدن خلال الأيام الماضية من تسجيل إصابات جديدة بالفيروس، مع ضمان استمرار عمليات نقل البضائع عبر الحدود.

كما يتساءل الحزب عن الاجراءات المتبعة في المستشفيات والمراكز الصحية تجاه المراجعين ممن تظهر عليهم بعض أعراض الإصابة بفيروس كورونا، وتوضيح أسباب الاختلاف في نتائج فحص الإصابة بالفيروس من نتيجة سلبية إلى نتيجة إيجابية لنفس المصاب عند إعادة الفحص.

وبخصوص شحنة الأغنام المصابة، يطالب الحزب بالتحقيق في ملابسات ما جرى من رفض السلطات السعودية إدخال شحنة أغنام من الأردن إلى أراضيها بعد اكتشاف إصابة هذه الأغنام بالحمى المالطية، وضمان عدم تكرار ما جرى حفاظاً على صحة المواطن الاردني وعلى سمعة الصادرات الأردنية، والتحقيق فيما ورد من أنباء عن محاولة اعتداء على رئيسة اللجنة الطبية التي قامت بفحص هذه الشحنة وكشفت إصابتها بالحمى المالطية وحقيقة إستبعادها من لجنة الفحص لاحقاً.