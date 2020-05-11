ابعاد وتطورات جديدة في خلافات غادة عبد الرازق والناقد طارق الشناوى

تفاجأ الوسط الفنى المصري بهجوم شديد من الفنانة غادة عبد الرازق على الناقد طارق الشناوى، وذلك من خلال “ستورى” لها على حسابها بموقع انستجرام، ردا على تصريحات تلفزيونية للشناوى قال عنها إنها ممثلة موهوبة ولكن فى السنوات الأخيرة لم تكن اختياراتها مناسبة، والدليل عدم نجاح مسلسلها هذا العام التى تقدمه ضمن السباق الرمضانى.

الهجوم الذى شنته غادة دفع الناقد طارق الشناوى للمطالبة بحقه فى رفع تلك الاتهامات والظلم الذى تعرض له للقضاء، خاصة وأن الاتهامات طالت سمعته ونظافة يده، حيث تقدم الشناوى، بـ3 شكاوى ضد الفنانة غادة عبد الرازق، منها شكوى للمجلس الأعلى للإعلام، وشكوى أخرى لنقابة الصحفيين، والثالثة لنقابة الممثلين، بسبب اعتدائها اللفظى وتجاوزها ضده.

وقد تلقت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شكوى الناقد الفنى طارق الشناوى ضد الفنانة غادة عبد الرازق يتهمها بالسب والقذف والتجريح له، فيما أحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الشكوى التى تقدم بها الناقد الفنى طارق الشناوي، ضد الممثلة غادة عبد الرازق لنقابة المهن التمثيلية للتحقيق فيها وإفادة المجلس بنتائج التحقيق.

ومن جانبها علقت الفنانة غادة عبد الرازق، على أزمتها مع الناقد الفنى طارق الشناوى، قائلة: “الحكاية مفهومة غلط”، مشيرة إلى أنها لم تنشر ما يسيئ له، وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “الحكاية” مع الإعلامى عمرو أديب: “لو هو متأكد إنى أنا نزلته نروح إحنا الاتنين المحكمة ونجيب تليفوناتنا ونشوف مين نزل البوست”، مضيفة: “حد زق حد عندى عشان يعملى مشكلة فى الأيام دى، وأنا الحمد لله المسلسل ناجح، ومقصودة مقصودة”.

أما الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية فأصدر بيانا ردا على خطاب نقابة الصحفيين قائلا: “السيد الأستاذ ضياء رشوان نقيب الصحفيين تحية طيبة وبعد، ردا على خطابكم بشأن ما جاء فى خطاب الناقد الكبير طارق الشناوى أحيط سيادتكم علما بأن أعضاء نقابة المهن التمثيلية يكنون للناقد الكبير كل التقدير والاحترام وعلى رأسهم الفنانة غادة عبد الرازق التى لم تصرح أبدا بمثل هذا التصريح، فلا يمكن أن يصدر عنها مثل هذه الاتهامات فى حق أى زميل أو أى ناقد عامة فما بالنا بناقد مخضرم وله تاريخ مثل الأستاذ طارق الشناوى تحديدا، خاصة وأن مسلسل حكاية حياة شهد نجاحا كبيرا كأحد أهم المسلسلات التى قدمتها الفنانة غادة عبد الرزاق،

وفى النهاية نؤكد لسيادتكم كامل احترامنا وتقديرنا للنقاد فلهم شعبة هامة من شعب نقابة المهن التمثيلية، ولا يغيب عنا دورهم الرئيس فى تقييم العملية الفنية سواء من أعضاء نقابتنا أو من أعضاء النقابات العريقة مثل نقابة الصحفيين، خاصة النقاد أصحاب الخبرة العريضة أمثال الأستاذ طارق الشناوى”.